Vendée Globe : Le départ maintenu le 8 novembre

Nul ne sait dans quelle situation sanitaire sera la France le 8 novembre prochain, mais c’est bien à cette date que sera donné le départ de la neuvième édition du Vendée Globe. Les organisateurs mettront en tout cas tout en œuvre pour que cela soit le cas, comme ils l’ont fait savoir mardi soir : « Sportivement, rien ne s’y oppose sous réserve bien évidemment de l’avis de l’État. Pour autant, le Vendée Globe, qui est aussi un événement populaire, est un bien public qui appartient aux Vendéens et aux Vendéennes : la présence du public est donc pour nous importante. L’organisation étudie par conséquent l’ensemble des scénarios rendant possible la présence du public dans un contexte sanitaire et économique dont personne ne connait l’évolution. La décision de maintenir le PC course aux Sables d’Olonne durant toute la durée de la course contribuera d’ailleurs à permettre à un maximum de public de vivre pleinement l’aventure du Vendée Globe. »

Une course de préparation en juillet

Par ailleurs, alors que la date limite des inscriptions a été repoussée au 1er septembre, les organisateurs du Vendée Globe ont mis en place une course de préparation, qui remplacera celle qui devait relier New York aux Sables d’Olonne courant juin : « En accord avec le Département de la Vendée, partenaire principal de l’épreuve, la Classe IMOCA a fait la proposition d’un départ au large des Sables d’Olonne le 4 juillet pour une course en solitaire qui emmène les marins au large de l’Islande, sur le cercle arctique, puis vers les Açores avec un retour au point de départ 10 jours plus tard environ. Le format de l’épreuve a été adapté en profondeur par la Direction de Course et l’équipe d’organisation afin de respecter les mesures de distanciation requises pour les skippers et leurs équipes. » A ce jour, 17 marins sont officiellement inscrits pour le prochain Vendée Globe.