Vendée Globe : La tête de course inchangée, Pedote subtilise la neuvième place de Joschke

Dalin mène toujours la flotte

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Vendredi 4 décembre 2020

Abandons :

Ils ne sont désormais plus que 29 marins en course dans cette neuvième édition du Vendée Globe. En effet, pour rappel, ce vendredi, le Français Sébastien Simon (Arkéa-Paprec) a été contraint à l'abandon, après 25 jours de course, en raison d'un foil endommagé après avoir heurté un OFNI.Des chiffres qui ont forcément fait réagir, comme Armel Tripon (Occitane en Provence), qui s'est exprimé lors du Vendée Live de ce vendredi midi, dans des propos rapportés par le site internet officiel du Vendée Globe : « C'est triste pour chacun des abandons, car l'engagement dans chaque projet est énorme. Mais abandonner est une éventualité à laquelle il faut se préparer avant le départ. »Le Top 10 de la prestigieuse épreuve de voile n'a guère bougé, comme le montre d'ailleurs le pointage de 18h00, heure française. Les huit premiers ont conservé leurs positions et c'est toujours bel et bien, alors que ses compatriotes Louis Burton (Bureau Vallée 2) et Thomas Ruyant (LinkedOut) complètent le podium. En revanche, un changement est intervenu à la toute fin du Top 10. En effet, l'Italien Giancarlo Pedote, sur Prysmian Group, a subtilisé la neuvième place à la Franco-Allemande Isabelle Joschke (MACSF).Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 140,74 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 213,06Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 382,9Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 386,86Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 408,24Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 469,9Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 473,75Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 547,41Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 558,06Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course* bateau équipé de foils