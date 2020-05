Vendée Globe : Incertitudes sur l'édition 2020

Le 16 avril dernier, les organisateurs du Vendée Globe avaient fait savoir qu’ils étaient confiants dans le fait que le tour du monde en solitaire et sans escale, dont le départ est prévu le 8 novembre prochain des Sables-d’Olonne, n’était pas remis en cause par la pandémie de coronavirus. Ils annonçaient également qu’ils réfléchissaient à un nouveau format pour la course New York –Les Sables d’Olonne, qui devait servir de préparation aux skippers et débuter le 16 juin. Ce mardi, au micro de France 3 Pays de la Loire, Yves, Auvinet, le président de la SAEM (Société anonyme d’économie mixte) Vendée, qui chapeaute le Vendée Globe, a fait savoir qu’une décision serait prise avant le 15 juin quant à la tenue de la mythique course au large, dont l’édition 2020-21 doit être la neuvième.

Report à l'automne 2021 ?

« Je n'imagine pas de Vendée Globe 2020 sans village départ et sans présence du public. C’est un trépied avec la course. Nous sommes toujours au travail avec la SAEM Vendée et la classe IMOCA pour un départ le 8 novembre. Ma responsabilité est d'envisager toutes les hypothèses », a-t-il déclaré. Si bien qu'un report à l'automne 2021 est envisagé. Quant à la course de préparation, ses modalités n’ont pas encore été dévoilées, mais il devrait s’agir d’une course d’une dizaine de jours avec départ directement en mer le 4 juillet, parcours dans l’Atlantique et retour aux Sables-d’Olonne. Trente-quatre skippers (dont six femmes) sont attendus sur le prochain Vendée Globe.