Vendée Globe : Herrmann termine quatrième, avec des regrets

Classement final au fil des arrivées - Jeudi 28 janvier 2021

Abandons :

Le skipper allemand avait fait en effet partie des trois marins qui avaient modifié leur trajectoire le 1er décembre dernier pour tenter de repêcher Kevin Escoffier. Il a donc récupéré beaucoup de temps (6 heures) après avoir passé la ligne.Alors forcément, l'Allemand, qui ne deviendra pas le premier navigateur de son pays à inscrire son nom au palmarès du tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, a laissé son monocoque dans le chenal des Sables avec beaucoup de regrets quant à ce dénouement qui lui a été fatal, d'autant qu'il n'accroche même pas le podium.Toutefois, il a aussi conscience que sa collision de mercredi un peu avant 20h00 avec le chalutier espagnol alors qu'il s'était endormi(pour ne pas dire dramatiques) que de devoir uniquement terminer ce Vendée Globe au ralenti. Le récit du natif d'Oldenbourg fait d'ailleurs froid dans le dos. « A un moment, je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, j'ai percuté un chalutier, confiait l'Allemand lors de son ultime vacation à bord de son embarcation. Depuis le cockpit où j'étais, j'ai vu un grand mur : c'était le bateau. J'ai entendu des hommes crier, les voiles se déchirer, mon gennaker s'est bloqué. L'eau ne rentre pas dans le bateau mais le foil tribord est endommagé. Je n'ai jamais vécu une chose pareille en mer. » Un soulagement de ne pas avoir été blessé qui consolera probablement le jeune marin de ne pas avoir gagné ce Vendée Globe qui semblait lui tendre les bras.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) arrivé le 27 janvier à 19h35'47 après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de courseLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) arrivé le 27 janvier à 23h45'12 après 80 jours, 10 heures, 25 minutes et 12 secondes de courseBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) arrivé le 28 janvier à 10h19'45 après 80 jours, 14 heures, 59 minutes et 45 secondes de courseThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) arrivé le 28 janvier à 4h42'01 après 80 jours, 15 heures, 22 minutes et 1 seconde de courseDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 51,08 milles de l'arrivéeGiancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 54,72 milles de l'arrivéeJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 184,45 milles de l'arrivéeBenjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 371,37 milles de l'arrivéeMaxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 598,95 milles de l'arrivéePour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils