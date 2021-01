Vendée Globe : Herrmann se rapproche de Dalin

L'option de Burton n'a pas encore payé

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Jeudi 21 janvier 2021

Abandons :

La tête de la flotte du Vendée Globe a désormais dépassé la latitude du Cap Vert et se rapproche de celle des Canaries, et c'est toujours Charlie Dalin (Apivia) qui est aux commandes. Mais l'avance du skipper français s'est réduite pendant la nuit, et elle n'est plus que de 75 milles sur Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) qui, rappelons-le, se fera re-créditer un temps de 10 heures et 15 minutes à l'arrivée pour avoir participé aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier. "Je me sens bien, c’est bon pour le moral d'être deuxième sur la cartographie, même si en ce moment, cela ne veut pas dire grand-chose, a confié l'Allemand lors d'une vacation.Les six ou sept bateaux de devant peuvent être proches les uns des autres et Jean Le Cam aussi. Les bonus de temps vont entrer en jeu. Cela pourrait être à la fois positif et négatif. Je n'ai pas de place acquise sur le podium, c'est bien sûr mon rêve et mon objectif, mais tout sera très serré. Il y a beaucoup à jouer. Ce sera une semaine difficile, mais j'ai vraiment hâte d'y être.Thomas Ruyant (LinkedOut) pointe à 104 milles alors que Louis Burton (Bureaux Vallée 2), qui est le seul à avoir pris une option plus à l'Ouest, est à 145 milles de Dalin. Reste à savoir si son option va payer dans les prochaines heures. Un petit peu plus loin derrière,. Encore plus loin derrière, la lutte fait rage entre l'avant-dernière, Alexia Barrier (TSE-4myplanet), et le dernier, Ari Huusela (Stark), qui ne sont plus séparés que par 135 milles.Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 75,52 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 104,17 millesLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 145,44Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 146,44Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 147,05Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 204,15Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 333,21Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 373,6Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 616,41Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils