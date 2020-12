Vendée Globe : Herrmann passe cinquième, Dalin toujours solide leader

Charlie Dalin continue comme si de rien n’était. Au lendemain du sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam, le Vendée Globe poursuit sa route dans les eaux de l’Hémisphère Sud. Solidement ancré en tête de la course, Charlie Dalin (Apivia) compte désormais un peu moins de 223 milles nautiques d’avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut). Troisième, Louis Burton (Bureau Vallée 2) suit une route différente, plus proche de la zone d’exclusion antarctique, limite que les skippers ne doivent pas franchir, en raison d’un flux de secteur ouest qui l’a contraint à un tel choix... qui pourrait s’avérer payant en raison d’une distance à parcourir moindre.

Herrmann prend l’avantage sur Seguin

Derrière ce trio de tête, on retrouve un groupe de cinq monocoques qui se tiennent en moins de 80 milles nautiques. Si Sébastien Sion (Arkéa Paprec) a su conserver sa quatrième place, Damien Seguin (Groupe Apicil) est descendu d’un rang dans la hiérarchie au pointage de 5h00 ce mercredi. En effet, Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) devance désormais l’ancien médaillé aux Jeux Paralympiques pour la cinquième place. Jean Le Cam (Yes We Cam !) poursuit sa route avec une septième place. Autre changement dans le Top 10 de la course, Benjamin Dutreux (Omia-Water Family) a dépossédé Giancarlo Pedote (Prysmian Group) de la neuvième position. Un classement qui restera mouvant alors que les skippers entrent dans le dur de ce Vendée Globe, les 40emes rugissants et les 50emes hurlants.



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Mercredi 2 décembre 2020

1- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 17 120 milles de l'arrivée

2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 222,68 milles du leader

3- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 259,08

4- Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 413,26

5- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 442,01

6- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 445,35

7- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 456,12

8- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 489,57

9- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 524,53

10- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 531,75

...



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau après 22 jours de course



* bateau équipé de foils