Vendée Globe : Grosse frayeur pour Ruyant

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Jeudi 17 décembre 2020

Abandons :

Cette édition 2020-21 n'épargne pas les bateaux qui sont parmi les premiers, et Thomas Ruyant l'a appris à ses dépens mercredi soir. Le skipper de LinkedOut, qui était alors proche du leader Yannick Bestaven (Maitre Coq IV), s'est fait une grosse frayeur lorsqu'il a vu sa soute avant se remplir d'eau. Pendant une sieste, Ruyant a senti le bateau "partir au tas" et piquer du nez dans les vagues. «», a confié celui qui avait vu son bateau se disloquer il y a quatre ans, quasiment au même endroit, entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Le skipper a arrêté son bateau et mis en route les deux pompes, et a pu reprendre sa course un peu plus de trois heures plus tard. Mais au pointage de 9h00, il comptait 101 milles de retard sur le leader, et plus que 31 d'avance sur Charlie Dalin (Apivia), qui a pu réparer son foil. Derrière les trois de devant, on retrouve toujours les membres du "club des cinq" (Le Cam, Seguin, Herrmann, Dutreux, Burton), qui continuent de se dépasser l'un l'autre au fil des pointages. Loin derrière, à plus de 4300 milles du leader, Sébastien Destremau ferme la marche, sur son bateau Merci.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 101,41 milles du leaderCharlie Dalin (FRA/Apivia*) à 134,02Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 489,81Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 499,97Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 509,82Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 523,52Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 541,51Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 668,07Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 688,68Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui seront réduites de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils