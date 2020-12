Vendée Globe : Escoffier est « mélancolique »

Escoffier : "J’essaye de prendre tout ça de façon positive"

Il rêvait de retrouver sa famille fin janvier, début février 2021, après avoir bouclé son tour du monde en solitaire et sans escale. Malheureusement pour Kevin Escoffier, son Vendée Globe s’est terminé il y a dix jours, lorsque son bateau PRB s’est cassé en deux et a coulé sous ses yeux, alors qu’il avait franchi le Cap de Bonne-Espérance. Récupéré sain et sauf par Jean Le Cam, puis par une frégate de la Marine française, le skipper de 40 ans a été déposé à La Réunion ce jeudi par le Nivôse. Il a confié ses sentiments au site officiel de son équipe.« Je suis toujours un peu mélancolique aujourd’hui à terre. Peu importe les moments où c’est. C’est une phase de transition qui est toujours compliquée. Je reste toujours sur une déception qui est d’avoir abandonné sur le Vendée Globe, d’avoir perdu un bateau. Je l’ai toujours en tête bien évidemment même si j’ai aussi profité humainement de cette péripétie maritime. J’ai profité avec Jean Le Cam, c’était une très belle histoire. J’ai profité avec les marins du Nivôse, c’était une très belle histoire aussi. Mais je suis toujours un peu partagé, ce n’est toujours pas simple.Je remercie la Marine Nationale, Jean Le Cam, l’organisation de course. Je remercie aussi mon équipe technique, l’équipe PRB …. Sans tout ça, ça aurait été encore un peu plus dur. Je ne suis pas à plaindre, pas du tout. J’ai bien mangé, j’ai pu dormir un peu. J’ai découvert un nouveau métier de marin que je ne connaissais pas ! J’essaye de prendre tout ça de façon positive. Mais encore une fois, c’est un sentiment partagé, bizarre. J’ai l’impression que ça a été beaucoup plus compliqué pour ma famille que pour moi donc j’ai hâte de les retrouver. Il ne faut pas l’oublier …. Nous, on vit notre passion et on impose à ceux qui nous aiment certains événements que l’on voudrait éviter ! ».