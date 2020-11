Vendée Globe : Encore un coup dur pour Thomson

Dalin sait qu'il va ralentir

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Samedi 28 novembre 2020

Abandon :

Il y a une semaine, Alex Thomson (Hugo Boss) naviguait au large des côtes brésiliennes avec une belle avance sur ses concurrents et semblait le favori n°1 de ce Vendée Globe 2020-21, surtout après l'aller-retour de Jérémie Beyou (Charal) aux Sables-d'Olonne. Mais tout va très vite en voile, et voici le skipper anglais désormais treizième à l'approche du Cap de Bonne-Espérance, et avec beaucoup de problèmes à régler. Alors qu'il avait déjà passé deux jours à bricoler pour réparer des fissures dans une poutre longitudinale à l'intérieur de la coque de son bateau, c'est son safran tribord qui a subi une grosse avarie vendredi soir. "L'équipe travaille à évaluer l'étendue des dégâts", a fait savoir l'équipe de Hugo Boss.Loin devant, Charlie Dalin (Apivia) ne s'est pas rapproché des Sables-d'Olonne, puisqu'il était exactement à la même distance de l'arrivée vendredi à 18h00 que samedi à 5h00, mais il a encore augmenté son avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut). Elle est désormais de 324 milles, à deux jours du passage du Cap de Bonne-Espérance. Mais le skipper sait que cela ne va pas durer : "Je n’ai pas le sentiment d’être en retrait : je continue à avancer à un rythme normal même si je n’ai pas besoin de prendre des risques. On va quand même tous se retrouver sur la même « vague » météo car il n’y a pas encore d’écart sensible avec mes poursuivants qui vont pouvoir faire route plein Ouest quand je serai encore sur le chemin du Nord-Ouest :", a-t-il confié. Les treize premiers skippers de la flotte sont désormais tous en direction de l'Est, mais Dalin est clairement celui qui est le plus au Sud.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 324,16 milles du leaderJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 357,81Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 438,07Kevin Escoffier (FRA/PRB*) à 438,11Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 469,08Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 472,45Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 475,98Sam Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) à 557,62Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 605Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de course* bateau équipé de foils