Vendée Globe : Embouteillage en tête !

Dalin n'en revient pas

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Mardi 12 janvier 2021

Abandons :

Il y a cinq jours, Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) comptait 450 milles d'avance sur Charlie Dalin (Apivia), et aucun leader du Vendée Globe n'avait eu autant d'avance sur son dauphin ! Mais la situation s'est totalement inversée ! Le leader a choisi de passer plus à l'Est que ses concurrents, au large des côtes brésiliennes, et a rencontré une zone sans vent. Si bien que Dalin lui est passé devant lundi soir, et Thomas Ruyant (LinkedOut) dans la nuit !, ce qui promet une remontée de l'Atlantique assez exceptionnelle !"C’est un moment magique de ce Vendée Globe, a confié Dalin lors d'une vacation. Je ne l’aurais pas cru, si on m’avait dit il y a quatre jours que j’allais reprendre la tête, alors que j’avais 450 milles de retard. Il y a eu une opportunité, je suis content de revenir aux affaires, mais les conditions restent instables, avec des vents variables en force et en direction ». Loin derrière, Pip Hare (Medallia) a été la 17eme à franchir le cap Horn ce mardi.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 7,46 milles du leaderYannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 14,32Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 19,65Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 37,43Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 78,01Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 119,03Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 126,48Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 163,9Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 364,39Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de course* bateau équipé de foils