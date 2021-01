Vendée Globe : Ecart en hausse pour Charlie Dalin

Charlie Dalin accélère le tempo. Leader du Vendée Globe, le skipper d’Apivia profite de meilleures conditions pour reprendre du terrain à ses poursuivants. Alors qu’il pointait à un peu plus de 20 milles nautiques dans la matinée, Louis Burton (Bureau Vallée 2) accuse désormais un retard d’un peu plus de 27 milles nautiques quand Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) a repris un peu de terrain et ne compte plus que sept milles de retard sur l’actuel deuxième du classement de la course. « Nous sommes rentrés dans le sprint final. J’ai les conditions dont je rêvais, a déclaré à son équipe le navigateur allemand. Je fais route plein Nord avec un cap à 1°. J’essaie d’utiliser 100% du potentiel du bateau et de mes foils contrairement à Thomas et Charlie, qui ont leurs foils endommagés. »

Bestaven lâche du lest

Juste derrière le trio de tête, Thomas Ruyant (LinkedOut) et Damien Seguin (Groupe Apicil) se maintiennent à une distance respectable mais ce n’est pas le cas de Yannick Bestaven. En tête de la course à la sortie du Cap Horn, le skipper de Maître CoQ IV ne s’en sort pas et pointe désormais à 113 milles nautiques de la tête de course. Il parvient tout de même à maintenir à distance Benjamin Dutreux (Omia-Water Family) et Giancarlo Pedote (Prysmian Group), qui ne sont séparés que d’un peu plus de onze milles nautiques. Alors que le Pot au Noir se présente face à la flotte du Vendée Globe, l’incertitude quant au nom du vainqueur de cette édition 2020-2021 est encore totale.



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Vendredi 15 janvier 2021

1- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 3 711,83 milles de l'arrivée

2- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 27,58 milles du leader

3- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 34,6

4- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 58,84

5- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 68,86

6- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 113,79

7- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 186,03

8- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 197,52

9- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 235,57

10- Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 566,76

...



Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :



- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes

- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes

- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heures



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de course

Fabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course

Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de course



* bateau équipé de foils