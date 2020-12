Vendée Globe : Dutreux et Herrmann remontent, Dalin toujours solide leader

Si, en tête de course, la hiérarchie ne bouge pas, ce n’est pas le cas derrière. Toujours solidement accroché à la première place du Vendée Globe, Charlie Dalin (Apivia) est toutefois sur des temps de passage loin de ses prédécesseurs après un mois de course. En effet, le leader de la course a bouclé 38% du parcours quand, il y a quatre ans, Armel Le Cléac’h en avait déjà terminé avec l’Océan Indien en passant le Cap Leeuwin en Australie. Et, alors que Thomas Ruyant (Linked Out) pointe à 248,67 milles, le duo de tête du Vendée Globe va devoir affronter dans les heures à venir une dépression et des conditions de navigation difficiles. « J’ai rentré les foils tellement les chocs sont violents. Je fais des vols planés dans tous les sens, a confié au site officiel de la course Yannick Bestaven (Maître CoQ IV), qui a pris place sur le podium en début de journée. Je fais tout pour ne pas être en avance sur le routage, pour ne pas me jeter dans la gueule du loup. »

Dutreux et Herrmann profitent des soucis de Seguin

Tout proche du skipper de Saint-Nazaire, Louis Burton (Bureau Vallée 2) compte à peine onze milles de retard sur le troisième alors que, derrière lui, la bataille fait rage. Faisant face à des soucis de pilote automatique, Damien Seguin (Groupe Apicil) a continué de reculer au classement et pointe désormais au huitième rang. Sixième en début de journée, Benjamin Dutreux (Omia-Water Family) a également profité d’une baisse de rythme de Jean Le Cam (Yes We Cam !) pour s’installer au cinquième rang devant Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) qui a gagné deux places ce mardi. « Je me suis éclaté sur ce premier mois de course, a pour sa part déclaré Benjamin Dutreux. J'ai pu régater au contact de beaux bateaux et se retrouver avec un tel classement à ce moment de la course, c'est incroyable pour un petit budget et une petite équipe comme la nôtre. Je ne pensais pas être dans ce classement. » Isabelle Joschke (MACSF) et Giancarlo Pedote (Prysmian Group) complète un Top 10 que la météo pourrait chambouler.



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Mardi 8 décembre 2020

1- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 14 936,6 milles de l'arrivée

2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 248,67 milles du leader

3- Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV*) à 365,35

4- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 376,27

5- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 435,91

6- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 479,85

7- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 481,08

8- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 500,42

9- Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 586,99

10- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 681,89

Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée, après 26 jours de course