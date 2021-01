Vendée Globe : Destremau (Merci) s'arrête là

Communiqué du Vendée Globe :

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 12h00 (heure française) - Samedi 16 janvier 2021

Abandons :

Si les premiers du Vendée Globe vont faire leur retour dans l'Hémisphère Nord ce week-end, Sébastien Destremau, 26eme et dernier du classement, ne se trouve qu'au niveau de la Nouvelle-Zélande. Mais le skipper de Merci a décidé de dire stop : il a signifié son abandon à la direction de course ce samedi midi. Celui qui participait, à 56 ans, à son deuxième tour du monde en solitaire, après avoir terminé dernier de la précédente édition à plus de 50 jours du vainqueur, Armel Le Cléac'h, a connu de multiples avaries depuis le départ, et a préféré jeter l'éponge.Cela devenait impossible d'envisager naviguer dans les mers du Sud avec un monocoque en tel état. "Avec le peu de ressources qu’il me reste à bord, je me sens bien trop vulnérable. Attaquer le Pacifique en mode aussi dégradé, avec un seul pilote qui tiendra deux jours ou deux mois, mais surtout sans aucune autre alternative que de mener mon bateau à bon port me semble être un immense risque…", a avoué le Toulonnais à Var-Matin. Il s'agit du huitième abandon sur ce Vendée Globe 2020-21, et c'est donc Ari Huusela, sur Stark, qui hérite du statut de lanterne rouge. Le Finlandais est au niveau du Point Nemo, l'endroit océanique le plus éloigné de toute terre immergée."Ce samedi matin, Sébastien Destremau a été contraint à l'abandon. Si le skipper de Merci n'a pas encore précisé la raison pour laquelle il a été contraint de jeter l'éponge, il a connu une succession de problèmes qui ont freiné sa progression dans les mers du Sud. Jour après jour, le dernier du Vendée Globe 2016-2017 a retardé l'échéance, jusqu'à l'inéluctable conclusion. Merci était 26e et dernier en mer, à 7940 milles de la tête de course, sous la Nouvelle-Zélande, au moment de son abandon. Depuis ce matin, Sébastien Destremau fait route vers la Nouvelle-Zélande, direction le port de Dunedin. Le skipper et le marin seront alors en sécurité."Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 3,35 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 50,88Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 88,11Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 98,05Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 125,26Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 197,73Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 248,03Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 270,26Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 594,81Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils