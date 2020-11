Vendée Globe : Dalin toujours en tête, Escoffier double Le Cam

[Classement 🏆]

Le Cam ciblé par les foilers

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Dimanche 29 novembre 2020

Abandons :

Le cap de Bonne-Espérance se rapproche. Après une journée de samedi, qui a notamment vu Alex Thomson (Hugo Boss) abandonner mais se diriger tout de même vers Le Cap, la nuit de samedi à dimanche a visiblement été plutôt calme pour les skippers.Avec un rythme de vingt nœuds de moyenne, le Havrais de 36 ans devrait atteindre lundi après plus de trois semaines de compétition la pointe africaine, soit le premier des trois caps de la course, avant Leeuwin (Sud-Ouest de l’Australie) et le Horn (Sud de l’Amérique du Sud). Il sera donc très loin du meilleur temps de Thomson, à savoir un peu moins de 18 jours en 2016 (17 jours, 22 heures et 58 minutes pour être précis).Mais avant cela, la tactique pour négocier au mieux ce point de repère va être déterminant, lui qui n'est pas réputé pour être des plus accueillants. Derrière, si Sébastien Simon (Arkéa Paprec) est passé depuis Louis Burton (Bureau Vallée 2) depuis le pointage de 18h samedi, le gros changement au classement concerne la 3eme place.Ce dernier devrait d'ailleurs encore reculer dans la hiérarchie, face à l'attaque des bateaux équipés de foils. Enfin, à noter, que Jérémie Bayou (Charal) doit franchir l'équateur prochainement et que les concurrents seront donc désormais tous dans l'hémisphère sud, alors que l'océan Indien se rapproche grandement pour les premiers.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 281,2 milles du leaderKevin Escoffier (FRA/PRB*) à 356,6Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 361,3Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 381,9Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 419,7Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 424,1Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 444,4Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 545,1Sam Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) à 578,5Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de course* bateau équipé de foils