Vendée Globe : Dalin toujours devant, mais ça s'est encore resserré

Le vainqueur virtuel, c'est Herrmann

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Dimanche 24 janvier 2021

Abandons :

L'arrivée approche à grands pas et le suspense reste total., ce dimanche au premier pointage (5h00, heure française). Toutefois,(elle n'était plus que de 15 milles), au même titre quedes deux hommes de tête, avec désormais 28 milles de retard sur Burton et 47 sur le leader Dalin.Le tout en sachant que, qui récupèrera six heures lorsqu'il atteindra le mythique chenal des Sables d'Olonne dans quelques jours, pour s'être dérouté volontairement dans le cadre de l'opération de repêchage de Kevin Escoffier le 1er décembre dernier. Pour l'instant, le grand gagnant de ce sprint final, c'est donc Herrmann. Ce sprint final est décidément complètement fou !Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 15,04 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 47,84Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 88,62Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 212,52Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 257,6Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 268,69Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 572,56Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 666,42Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 825,78Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils