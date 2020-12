Vendée Globe : Dalin toujours devant, Amedeo n'a toujours pas décidé

Coup de fraîcheur sur APIVIA !

Peu de vent ce matin pour Charlie dans l'Indien... Il n'en fallait pas plus pour que le skipper APIVIA se lance dans "l'opération rasage" ! 🪒⛵



— Apivia Voile - Charlie Dalin (@ApiviaVoile) December 11, 2020

Amedeo n'a pas encore tranché, Cousin va repartir



ℹ️ Avarie informatique à bord de Newrest – Art & Fenêtres

Fabrice a prévenu ce matin son équipe technique et la direction de course du @VendeeGlobe que le deuxième ordinateur du bord ne fonctionne plus.

— Fabrice Amedeo (@FabriceAmedeo) December 10, 2020



Jeudi en fin de journée, @ManuelCousin71 a constaté une importante fissure sur le casque de son safran bâbord. Bénéficiant de conditions peu ventées, le skipper a travaillé toute la nuit pour effectuer des réparations. Il devrait reprendre sa route dès que possible. pic.twitter.com/Fh1NR0zMmE

— Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 11, 2020

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Vendredi 11 décembre 2020

Abandons :

Cap Leeuwin en vue pour Charlie Dalin (Apivia). Sans surprise, le Normand et leader de ce Vendée Globe depuis près de trois semaines maintenant devrait être le premier, vraisemblablement dans la nuit de dimanche à lundi, à franchir la longitude de ce cap situé le plus au sud-ouest du continent australien et troisième grand cap le plus important pour les marins lancés dans un tour du monde, avec le Cap de Bonne Espérance et le Cap Horn. Ce vendredi, 33eme jour de course,Comme son rival, le Dunkerquois s'est sorti sans encombre de la dépression de l'Océan Indien. Il a même profité de la nuit et d'une vitesse plus rapide que le leader pour grapiller 35 milles sur Dalin - l'écart devrait continuer de se réduire ces prochaines heures - et distancer encore un peu plus le troisième de la flotte Yannick Bestaven (Maître CoQ IV).L'heure est grave en revanche, bien plus loin, pour Fabrice Amedeo (Newrest-Art & Fenêtres).Déjà privé de son premier matériel, Amedeo a également vu son second matériel l'abandonner et il pourrait n'avoir très vite d'autre choix que de jeter l'éponge, à Cape Town (Afrique du Sud). Sa décision ne devrait plus tarder.Manuel Cousin respire, quant à lui. La veille, jeudi, le skipper Groupe Sétin avait pourtant été à deux doigts de devoir en rester là après avoir constaté une importante fissure sur le casque de son safran bâbord en fin de journée.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 165,52 milles du leaderYannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 205,53Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 277,81Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 283,07Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 284,29Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 312,29Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 332,86Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 395,56Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 457,84Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée, après 26 jours de course* bateau équipé de foils