Sorel savoure déjà sa 10eme place



[Jour 56 VG2020📹]

Le rythme du quotidien est parfois composé de petits plaisir comme admirer un coucher de soleil, mais parfois moins plaisant avec la gestion des tâches ménagères : simple à terre mais compliqué en mer. pic.twitter.com/yBoOwnBSif

— Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 3, 2021

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Dimanche 3 janvier 2021

Abandons :

En effet, si l'actuel leader du Vendée Globe a passé le cap Horn bien plus au large et a une trajectoire plus au sud pour le moment avant la remontée dans l'océan Atlantique,Avec cette trajectoire bien différente de son concurrent direct, ce dernier a vu son retard diminuer de moitié ce dimanche 3 janvier. Reste désormais à savoir si ce choix sera payant sur la durée. Une chose est sûre, le duel entre les deux hommes s'annonce passionnant.Derrière, dans le top 10, on notera un seul changement par rapport à ce matin, l'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) ayant pris la 8eme place à la Franco-Allemande Isabelle Joschke (MACSF). « Cette nuit j’ai fait un double empannage à cause d’un grain énorme et dans ce grand là, il y a eu une sorte de grêle, neige fondue longtemps donc il y avait plein de cette glace sur le bateau. (...)Je conserve aussi le bateau, mais j’essaye de les tenir aussi », a pour sa part confié Maxime Sorel, actuellement 10eme du Vendée Globe, sur le site officiel de la course.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 68,5 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 357,9Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 359,9Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 553,3Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 608,3Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 614,5Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 616,2Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 653,9Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 654,4Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils