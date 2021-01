Vendée Globe : Dalin s'est encore (un peu) rapproché

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 09

h00 (heure française) - Samedi 9 janvier 2021

Abandons :

Avant de pouvoir envisager de jouer un vilain tour à Yannick Bestaven (Maître CoQ IV), à qui la victoire dans ce Vendée Globe semble tendre les bras, le chemin de Charlie Dalin (Apivia) semble extrêmement long. Toutefois, alors que personne ne voit vraiment comment l'homme de tête pourrait ne pas franchir la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne en vainqueur dans quelques semaines (d'autant que Bestaven récupérera plus de dix heures pour avoir participé à l'opération de repêchage de Kevin Escoffier le 1er décembre dernier), cela n'empêche pas le Havrais de se battre et de tout faire pour entretenir l'espoir le plus longtemps possible.Vendredi, Dalin s'était déjà légèrement rapproché. Samedi, aux premiers pointages de la journée, il avait encore réduit son retard. A 9h00, Bestaven ne possédait plus que 320 milles d'avance sur son poursuivant direct. Même si cela reste énorme...Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 320,66 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 343,4Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 423,07Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 539,3Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 653,64Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 665,57Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 687,11Boris Herrmann (Sea Explorer - Yacht Club de Monaco) à 703,66Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 760,53Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils