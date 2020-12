Vendée Globe : Dalin se rapproche des Kerguelen

December 6, 2020 08:00 Charlie Dalin (Apivia) mène toujours la course sur le Vendée Globe 2020-21, et se rapproche peu à peu des îles Kerguelen. Ses deux poursuivants Thomas Ruyant (LinkedOut) et Louis Burton (Bureau Vallée 2) sont à plus de 230 milles.