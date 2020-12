Vendée Globe : Dalin revient sur Bestaven avant une nuit décisive

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Mardi 22 décembre 2020

Abandons :

Et si Charlie Dalin reprenait bientôt la tête du Vendée Globe ? A bord d'Apivia, le skipper se rapproche de Yannick Bestaven, l'actuel leader de la course. Les deux marins ont la même trajectoire aux abords de la zone d'exclusion. Ce mardi soir, il n'y a plus que 73 milles entre eux. Tout pourrait se jouer dans la nuit. A proximité d'une bulle sans vent, Maitre CoQ IV peut espérer reprendre de l'avance s'il passe à l'Est.. Avant cette nuit décisive, Thomas Ruyant est toujours à la poursuite du duo de tête. Il suit le même cap mais compte sur une trajectoire plus septentrionale pour revenir à moins de 150 milles du leader. Dans la journée de mardi, le top 10 est resté inchangé mais Boris Herrmann a profité de la meilleure vitesse du top 10 sur les 24 dernières heures pour revenir à moins de 200 milles de Yannick Bestaven.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 73,42 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 154,36Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 285,25Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 360,48Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 366,41Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 433,14Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 456,51Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 501,22Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 628,2Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils