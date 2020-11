Vendée Globe : Dalin reprend ses distances avec Ruyant

Escoffier rétrograde

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Jeudi 26 novembre 2020

Abandon :

Avance record pour Charlie Dalin (Apivia). Comme son dauphin Thomas Ruyant (LinkedOut), le leader de la flotte sur ce Vendée Globe 2020/2021 qui a entamé lundi sa troisième semaine de course, se trouve actuellement ralenti sur sa route vers le Sud-Est par les calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Une zone de calme qui n'a pas empêché le Havrais de, victime la veille d'une avarie qui l'a contraint à poursuivre ce tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance avec un seul foil. Avec désormais 139 milles d'écart entre Ruyant et lui au pointage de 18h00 ce jeudi,sur le deuxième, de tous les leaders qui se sont succédés aux commandes.Derrière, Jean Le Cam (Yes We Cam !), de son côté, continue de lutter pour garder sa troisième place alors qu'il est le seul marin des dix premiers au classement à naviguer sur un Imoca à dérives et non à foils. Le « Roi Jean », doyen de cette édition avec 61 ans sur sa carte d'identité,(Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), Kevin Escoffier (PRB) ayant rétrogradé en sixième position, à... moins d'un mille de Yannick Bestaven (Maître CoQ IV), collé à son bateau. Herrmann comme Bestaven ont choisi de contourner la zone par le Sud.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 139,04 milles du leaderJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 370,93Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 532,95Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 536,88Kevin Escoffier (FRA/PRB*) à 537,32Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 602,09Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) à 673,96Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 681,65Sam Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) à 697,26Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de course* bateau équipé de foils