Vendée Globe : Dalin reprend la tête, Herrmann profite d'un choix de Ruyant pour monter sur le podium

Bestaven : « Cela pourrait être un tournant »

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 8h00 (heure française) - Vendredi 25 décembre 2020

Abandons :

Visiblement le Père Noël est passé un peu plus tard que prévu pour Charlie Dalin.De ce fait, à 8h, le Havrais est donc à nouveau leader pour actuellement 15,5 milles d'avance sur Yannick Bestaven (Maître CoQ IV). Pour autant, la lutte entre les deux hommes s'annoncent encore intense ces prochains jours, ce dernier ayant choisi une trajectoire plus au nord que son rival qui pourrait rapidement porter ses fruits s'il trouve la dépression australe, prévue pour ce week-end, qu'il cherchait. Longtemps sur le podium à la 3eme place, Thomas Ruyant a dégringolé en quelques heures, passant 7eme.En attendant, Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) est pour le moment sur la 3eme marche du podium, très loin des deux premiers, à plus de 273 milles. Ce dernier devance d'un rien Jean Le Cam (Yes We Cam) à proximité de lui. Les prochaines heures s'annoncent d'ores et déjà palpitante.Je veux aller vite dans le nord de la perturbation pour choper la bascule. Je ne fais pas vraiment de la route rapprochante en ce moment, et j’espère que ça ne va pas durer trop longtemps pour faire route ensuite vers le cap Horn, voir un peu plus Sud. Il faudra que je gère un front assez fort : je réfléchis encore pour savoir comment je vais me positionner là-dedans… Le bateau se comporte bien : il est en parfait état après mes petites révisions de ces derniers jours et les petits travaux d’entretien. (...)Et puis là, au près, le bateau est calé et je dors bien ! Je fais de bonnes grosses siestes parce que c’est encore du vent medium. (...) Le Père Noël est aussi passé par là : j’ai ouvert de petits paquets la nuit dernière. De petits cadeaux, des guirlandes, de petits mots, des attentions quoi ! C’est très sympa », a confié Yannick Bestaven, sur le site officiel du Vendée Globe.Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 15,5 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 273,5Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 274,5Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 296,5Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 302,5Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 302,7Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 304Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 336,5Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 365,1Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils