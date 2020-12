Vendée Globe : Dalin réduit l'écart

Seguin sent le souffle de Ruyant

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 09h00 (heure française) - Mercredi 30 décembre 2020

Abandons :

Positions inchangées en tête du Vendée Globe ce mercredi matin alors que le tour du monde en solitaire sans escale ni assistance a entamé son 52eme jour de course., poursuivi comme la veille par Charlie Dalin (Apivia) et le nouveau membre du trio de tête Damien Seguin (Groupe Apicil). Toutefois, par rapport au pointage de 5h00,Auteur d'une course fantastique pour sa première participation à l'épreuve, Seguin, premier marin handisport (il est né sans main gauche) à s'aligner sur le Vendée Globe, avait délogé mardi soir Thomas Ruyant (LinkedOut) de la troisième place. Mercredi, le Briançonnais et double champion paralympique en voileet avec une légère marge (moins de 40 milles) sur le doyen de la flotte Jean Le Cam (Yes We Cam !) alors que se profilent le Point Nemo - point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée - et le Cap Horn de nouveau.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 126,87 milles du leaderDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 165,95Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 167,91Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 203,77Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 218,07Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 250,52Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 265,77Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 308,12Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 359,25Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils