Vendée Globe : Dalin réduit l'écart sur Bestaven, Burton retrouve le top 10

La pression s'intensifie pour Yannick Bestaven.A plus de 126 milles de lui ce mercredi matin au pointage de 9h, le Havrais a repris plus de 20 milles en quelques heures et avait ramené Apivia à un peu plus de 100 milles (105) avant le changement d'année. En revanche, derrière, la concurrence n'a pas pu suivre l'impressionnant rythme des deux hommes de tête.Même cas pour Thomas Ruyant (LinkedOut) et les autres poursuivants. A noter, que depuis le pointage de 9h ce mercredi 30 décembre, il y a eu deux changements dans le top 10 avec Benjamin Dutreux (Omia-Water Family) qui est passé 5eme, à la place de Jean Le Cam (Yes We Cam !), et le retour de Louis Burton (Bureau Vallée 2) parmi les dix premiers de ce Vendée Globe., alors que Clarisse Cremer (Banque Populaire X), Armel Tripon (L'Occitane en Provence) et Romain Attanasio (Pure West Western) devraient en faire de même avant 2021. « C'était un peu compliqué depuis Noël mais tout va bien. On avance vers le cap Horn que l'on espère passer dimanche. Ce sera bien mérité tant on aura été servi dans ces mers du Sud.Le cap Horn ne sera qu'un passage, il reste encore beaucoup de chemin à faire », a confié Bestaven, dans le courant de la journée.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 105 milles du leaderDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 232Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 250Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 309Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 314Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 332Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 365Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 415Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 448Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils