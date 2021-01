Vendée Globe : Dalin deuxième au Cap Horn

Destremau vers l'abandon

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Dimanche 3 janvier 2021



Abandons :

Et de deux ! A 5h39 heure française ce dimanche, Charlie Dalin (Apivia) a été le deuxième skipper du Vendée Globe 2020-21 à franchir le Cap Horn, le dernier cap avant la remontée vers Les Sables d'Olonne, quatorze heures et 56 minutes après le leader Yannick Bestaven (Maitre Coq IV). Les deux hommes devraient se livrer une belle bataille dans l'Atlantique, même si, rappelons-le,ce qui peut lui permettre d'un peu voir venir.Le trou semble fait en tout cas avec les poursuivants, qui pointent désormais à 480 milles (Thomas Ruyant) et plus. Le skipper de LinkedOut ainsi que Damien Seguin (Groupe Apicil) devraient franchir le Cap Horn lundi.La lanterne rouge Sébastien Destremau (Merci), qui pointe à 6700 milles du premier, et n'est pas encore arrivé au niveau de l'Australie, devrait quant à lui signifier son abandon prochainement, car sauf miracle électronique, il va devoir mettre pied à terre pour réparer son bateau et repartir hors course.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 144,08 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 479,52Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 516,38Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 642,14Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 694,17Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 694,9Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 708,59Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 710,98Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 754,74Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils