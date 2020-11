Vendée Globe : Dalin dans les 40emes Rugissants, Ruyant a coupé son foil, Thomson sort du Top 10

Une lutte pour la place de quatrième

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Vendredi 27 novembre 2020

Abandon :

Ça s'anime sur le Vendée Globe ! D'ici la fin du week-end, une partie de la flotte sera entrée dans les 40emes Rugissants, avec donc beaucoup de vent, et cela pourrait se voir au classement. Le leader de la course, Charlie Dalin (Apivia), est déjà entré dans ces 40emes, et son avance a franchi la barre des 200 milles sur Thomas Ruyant (Linked Out) qui a passé une partie de sa journée à bricoler, et notamment à couper son fpil endommagé : "j’ai eu pas mal de choses à gérer avant de rentrer dans les Quarantièmes :Je suis même remonté dans mon mât hier matin pour parachever mes solutions en tête !", a-t-il expliqué lors de la vacation nocturne.Si la place de premier ne fait pour le moment aucun doute, il n'en est pas de même pour les places de quatrième, cinquième et sixième.En revanche, la course est difficile pour l'ancien grand favori Alex Thomson (Hugo Boss), qui a désormais quitté le Top 10 et se retrouve douzième. Et dire qu'il était largement en tête il y a quelques jours... Trente bateaux sont désormais dans l'Hémisphère Sud. Le Japonais Kojiro Shiraishi (DMG Mori Global One) va franchir l'équateur dans les prochaines heures, alors que Jérémie Beyou (Charal) pointe encore à 335 milles de lui.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 201,64 milles du leaderJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 371,93Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 503,14Kevin Escoffier (FRA/PRB*) à 507,5Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 524,2Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 534,39Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 589,83Sam Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) à 625,63Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 678,67Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de course* bateau équipé de foils