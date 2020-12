Vendée Globe : Dalin a Bestaven en ligne de mire

Dutreux repasse à la septième place

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Samedi 19 décembre 2020

Abandons :

Dalin n'est plus qu'à quelques encablures. Ce samedi matin, au pointage de 5h00, heure française,. Cependant, son avance continue de fondre. En effet, toujours deuxième, son compatriote Charlie Dalin (Apivia) compte désormais moins de 36 milles de retard sur lui.Derrière, Thomas Ruyant (LinkedOut), toujours troisième, a également grignoté un peu de retard, même s'il reste tout de même à très bonne distance du duo de tête. A noter qu'il y a un changement à signaler dans le Top 10. En effet,à son compatriote Louis Burton (Bureau Vallée 2), qui rétrograde donc en huitième position.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 35,44 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 145,12Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 363,46Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 388,65Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 403,61Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 450,79Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 459,13Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 489,47Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 530,41Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui seront réduites de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils