Vendée Globe : Costa arrive en 20eme position

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Classement final au fil des arrivées

Abandons :

Encore un Top 20 pour Didac Costa ! Le skipper espagnol de 40 ans, qui avait terminé 14eme de la dernière édition du Vendée Globe, a cette fois pris la vingtième place, mais en mettant onze jours de moins qu'il y a quatre ans.Sur son bateau One Planet One Ocean datant de 2000, qui avait permis à Ellen McArthur de terminer deuxième en 2001, Costa ne pouvait pas espérer de miracles, et il rencontré des problème de girouette dans l'Océan Indien qui n'ont pas amélioré sa situation. Mais il a réussi à franchir l'équateur en 22eme position, le cap de Bonne-Espérance en 21eme, le cap Leeuwin en 19eme, et le cap Horn et l'équateur en 20eme, ce qui sera donc sa position finale. Il reste encore cinq skippers en course, le prochain à arriver devant être Clément Giraud, sur Compagnie du lit - Jiliti, qui navigue actuellement entre les Açores et le Portugal.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) arrivé le 27 janvier à 20h35'47’’ après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de courseLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) arrivé le 27 janvier à 23h45'12’’ après 80 jours, 10 heures, 25 minutes et 12 secondes de courseJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) arrivé le 28 janvier à 21h19'55’’ après 80 jours, 13 heures, 44 minutes et 55 secondes de courseBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) arrivé le 28 janvier à 11h19'45’’ après 80 jours, 14 heures, 59 minutes et 45 secondes de courseThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) arrivé le 28 janvier à 5h42'01’’ après 80 jours, 15 heures, 22 minutes et 1 seconde de courseDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) arrivé le 28 janvier à 12h18'20’’ après 80 jours, 21 heures, 58 minutes et 20 secondes de courseGiancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) arrivé le 28 janvier à 13h02'20’’ après 80 jours, 22 heures, 42 minutes et 20 secondes de courseBenjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) arrivé le 29 janvier à 10h05'20’’ après 81 jours, 19 heures, 45 minutes et 20 secondesMaxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) arrivé le 30 janvier à 4h50’15’’ après 82 jours, 14 heures, 30 minutes et 15 secondes de courseArmel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence*) arrivé le 1er février à 6h27'50’’ après 84 jours, 17 heures, 7 minutes et 50 secondes de courseClarisse Crémer (FRA/Banque Populaire X) arrivée le 3 février à 16h44'25 après 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes de courseJérémie Beyou (FRA/Charal*) arrivé le 6 février à 9h15'58 après 89 jours 18 heures 55 minutes et 58 secondes de courseRomain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) arrivé le 6 février à 16h06'02 après 90 jours 2 heures 46 minutes et 2 secondes de courseArnaud Boissières (FRA/La mie câline-Artisans Artipôle*) arrivé le 11 février à 7h56'06 après 94 jours 18 heures 36 minutes et 6 secondes de courseKojiro Shiraishi (JAP/DMG Mori Global One*) arrivé le 11 février à 10h52'56 après 94 jours 21 heures 32 minutes et 56 secondes de courseAlan Roura (SUI/La Fabrique*) arrivé le 11 février à 19h29'56 après 95 jours 6 heures 9 minutes et 56 secondes de courseStéphane Le Diraison (FRA/Time for Oceans*) arrivé le 11 février à 21h36 après 95 jours 8 heures et 16 minutes de coursePip Hare (GBR/Medallia) arrivée le 12 février à 00h57'30 après 95 jours 11 heures 37 minutes et 30 secondes de courseDidac Costa (ESP/One Planet One Ocean) arrivé le 13 février à 19h47'03 après 97 jours 6 heures 37 minutes et 3 secondes de coursePour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs ont bénéficié d’une compensation à l’arrivée, qui a été réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) a récupéré 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) a récupéré 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) a récupéré 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils