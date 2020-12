Charlie Dalin a peut-être modifié sa trajectoire, il garde sa place en tête du classement du Vendée Globe. Avec Apivia, il est revenu vers le Nord pour gagner en vitesse et tenter de prendre le large. Le leader devance actuellement deux hommes qui se livrent une bataille acharnée : Louis Burton et Thomas Ruyant. A chaque pointage, les deux hommes s'échangent leur place. A 5h ce lundi matin, c'est Burton qui a l'avantage et se présente comme le premier poursuivant d'Apivia. Mais sur Bureau Vallée 2, il a opté pour une trajectoire plus méridionale avec une vitesse inférieure à celle de LinkedOut sur les quatre dernières heures. Un nouveau chassé-croisé pourrait avoir lieu au prochain classement tant les deux marins font jeu égal. Actuellement, le top 3 se tient en moins de 200 milles.

Au pied du podium, trois hommes en chasse



Ils sont suivis par Damien Seguin, Yannick Bestaven et Jean Le Cam entre qui les écarts ne sont pas importants. Il n'y a que 29 milles entre eux. Cette nuit, il y a eu un autre changement dans le classement du top 10 avec Isabelle Joschke qui a pris l'avantage sur Giancarlo Pedote pour être neuvième. A noter que dimanche dans la soirée, Didac Costa a percuté une baleine mais son monocoque One Planet One Ocean n'a subi aucun dommage.



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Lundi 7 décembre 2020

1- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 15 487,2 milles de l'arrivée

2- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 187,76 milles du leader

3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 193,42

4- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 299,81

5- Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV*) à 308,94

6- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 328,65

7- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 412,64

8- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 472,49

9- Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 605,89

10- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 640,83

...



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée, après 26 jours de course