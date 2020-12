Vendée Globe : Burton va effectuer des réparations à Macquarie

Louis Burton va mettre son Vendée Globe entre parenthèses. En effet, ce jeudi, via un communiqué officiel, son équipe de Bureau Vallée 2 a annoncé que le skippeur français allait se diriger vers le long de l'île australienne Macquarie, longue de 15 milles de long, sur la côte Est, dans la nuit de samedi à dimanche prochains, afin d'entreprendre différentes réparations au niveau de ses nombreuses avaries, en tête de mât. Un bout de terre qui se trouve justement sur la route de son tour du monde en solitaire. Actuellement, le navigateur se trouve à la huitième position de la flotte de la prestigieuse course de voiles, au sein d'un groupe qui chasse le trio de tête. Avant le 6 décembre dernier, Louis Burton se trouvait alors à la deuxième place de la flotte, juste derrière le leader de l'époque, à savoir Charlie Dalin.

Macquarie devrait le protéger du vent et de la houle

Mais depuis ce jour-là, rien ne va plus pour lui. Des problèmes de pilotes automatiques ont entraîné alors un empannage intempestif et ensuite donc de nombreuses avaries diverses et variées. Toutefois, le Français n'avait pas pour autant décidé de stopper son incroyable aventure. Pourtant, les ennuis sont désormais nombreux : Rail de grand-voile cassé en haut du mât, hooks non opérationnels, J2 inutilisable... Même s'il a tout tenté pour réparer tout ce qu'il y a à réparer, il va devoir se protéger de la houle et du vent pour essayer d'arriver enfin à ses fins. Justement, l'île australienne, tout en longueur, devrait lui permettre d'être protégé du vent mais également de la houle, lorsqu'il tentera ainsi de monter au sommet de son mât. Il ne devrait donc pas s'arrêter totalement mais bel et bien continuer à évoluer sur l'eau, à très faible allure. Ces différentes réparations devraient durer au moins trois heures.