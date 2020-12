Vendée Globe : Burton s'empare de la deuxième place et revient sur Dalin

Si Charlie Dalin conserve la tête du Vendée Globe, le pointage de 18h00 ce dimanche montre une tendance : les écarts se réduisent. En effet, le skipper d’Apivia a vu son avance sur le deuxième se réduire à un peu moins de 190 milles. Mais ce n’est plus Thomas Ruyant qui pointe à la deuxième place. Le skipper de LinkedOut a vu Louis Burton (Bureau Vallée 2) tirer parti de sa trajectoire plus au sud pour s’emparer de la deuxième place pour un peu moins de 20 milles sur son rival. A noter que Charlie Dalin est sur une allure moins importante que ses poursuivants en termes de compromis vitesse/cap.

Dutreux et Herrmann s’échangent leurs positions

Un peu plus distancé, Damien Seguin (Groupe Apicil) se maintient solidement à la quatrième place avec un peu plus de 30 milles d’avance sur Yannick Bestaven (Maître CoQ IV). Jean Le Cam, qui a déposé Kevin Escoffier plus tôt dans cette journée de dimanche, a pu reprendre son rythme de course et pointe à 360 milles de la tête de course. Une journée qui a également vu Benjamin Dutreux et Boris Herrmann s’échanger la septième place avec le skipper d’Omia-Water Family qui a eu le dernier mot sur celui de SeaExplorer-Yacht Club de Monaco, qui compte désormais 17 milles de retard sur celui qui le devance.



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Dimanche 6 décembre 2020

1- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 15 629,6 milles de l'arrivée

2- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 189,66 milles du leader

3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 208,09

4- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 308,73

5- Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV*) à 344,79

6- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 360,29

7- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 403,67

8- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 420,73

9- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 596,48

10- Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 612,9

...



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée, après 26 jours de course



* bateau équipé de foils