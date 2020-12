Vendée Globe : Burton se rapproche, Ruyant perd du terrain

Ruyant perd du terrain

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Jeudi 3 décembre 2020

Abandons :

Et si la stratégie de Louis Burton (Bureau Vallée 2) lui permettait de s'emparer des commandes de la course dans les heures ou jours à venir ? Contrairement à Charlie Dalin (Apivia), qui affronte actuellement une mer difficile dans l'océan Indien,Le nouveau dauphin de Dalin ne cesse en effet de combler l'écart qui le sépare du Havrais depuis qu'il a dépassé Thomas Ruyant (LinkedOut) et s'est emparé de la deuxième place. Jeudi au pointage de 18h00,Derrière, en revanche, Ruyant recule. Le Dunkerquois se trouve désormais à 202 milles du natif d'Ivry-sur-Seine, et voit se rapprocher derrière lui Damien Seguin (Groupe Apicil) et Yannick Bestaven (Maître CoQ IV), au coude à coude. Lancé derrière les deux hommes, Jean Le Cam (Yes We Cam !) est redescendu sous les 400 milles de retard par rapport à Dalin. Le Quimpérois est toujours aussi incisif sur son monocoque à dérives et visiblement pas du tout perturbé par sa nuit passée à retrouver le malheureux Kevin Escoffier avant de le repêcher en lui lançant un filin dans l'eau pour qu'il puisse abandonner son radeau de survie et le rejoindre à bord de son bateau. Depuis ce sauvetage héroïque réussi par le doyen de ce Vendée Globe, les deux hommes naviguent ensemble.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 148,69 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 202,73Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 374,36Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 387,34Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 396,98Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 401Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 442,83Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 501,53Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 520,71Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau après 22 jours de course* bateau équipé de foils