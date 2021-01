Vendée Globe : Burton est revenu sur les talons de Dalin

Burton bientôt en tête ?



Découvrez les positions des skippers du 21 janvier à 22h.

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Jeudi 21 janvier 2021

Abandons :

Ce n'est pas faute de l'avoir répété. Le classement de ces dernières heures sur le Vendée Globe avait tout de trompeur, et il ne fallait surtout pas s'y fier, au risque de récolter un panorama biaisé de ce Tour du monde qui devrait connaître son vainqueur dans moins de deux semaines. Et si Louis Burton (Bureau Vallée 2) occupait encore la 6eme place tout récemment, il était certain que la trajectoire très à l'ouest qu'il avait choisi d'emprunter sur la route de la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne allait lui permettre de très vite tirer son épingle du jeu, et de menacer de nouveau Charlie Dalin (Apivia).La journée de jeudi en a été la matérialisation parfaite, avec un, surtout focalisé de son côté sur comment réduire au maximum la distance en serrant le vent.Il n'y aurait maintenant rien de surprenant à ce que Burton profite de la nuit pour prendre les commandes. Vous ne pourrez pas dire là non plus que vous n'aviez pas été prévenus.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 62,52 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 64,74Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 83,62 millesDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 106,13Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 111,53Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 168,07Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 298,7Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 364,55Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 607,64Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils