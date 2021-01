Vendée Globe : Burton est revenu au contact

Herrmann n'a pas dit son dernier mot



[Classement 🏆]

Découvrez les positions des skippers du 22 janvier à 22h.

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Vendredi 22 janvier 2021

Abandons :

Soupe à la grimace sur le Vendée Globe ce vendredi, avec la confirmation que c'est à huis clos que le vainqueur, au même titre que les concurrents s'étaient déjà élancés des Sables d'Olonne en novembre dernier sans aucun public pour les encourager, franchirait la ligne d'arrivée la semaine prochaine. Heureusement, en ce qui concerne le suspense pour la victoire finale, il bat son plein, et console peut-être ceux qui rêvaient de venir accueillir et féliciter les héros de cette édition dans le légendaire chenal olonnais. Etant donné la cadence de Louis Burton (Bureau Vallée 2) sur ces dernier jours - depuis qu'il a décidé d'opter sur une trajectoire beaucoup plus à l'ouest que ses rivaux - le deuxièmeAu dernier pointage de la journée (22h00, heure française), le Havrais était toujours leader, mais c'était presque anecdotique tant Burton revient fort.(SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) qui n'a pas dit son dernier mot. La suite du week-end s'annonce des plus passionnantes une fois de plus. Et sauf surprise, elle devrait orchestrer une énième passation de pouvoir.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 4 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 70,34Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 117,87Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 143,15Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 154,94Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 225,37Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 379,59Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 452,7Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 653,52Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils