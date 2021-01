Vendée Globe : Bestaven voit Dalin revenir toujours plus fort, Seguin double Ruyant pour la troisième place

La menace est plus grande que jamais pour Yannick Bestaven ! Longtemps installé solidement en tête du Vendée Globe, le skipper de Maître CoQ IV doit désormais sentir le souffle de ses poursuivants dans sa nuque. Au pointage de 18h00 ce lundi, le marin de Saint-Nazaire ne compte plus que... douze milles nautiques d’avance sur un Charlie Dalin déchaîné à la barre d’Apivia ! « Je pense que pour Yannick, qui nous voit revenir sur lui alors qu’il avait beaucoup d’avance, ça doit être dur. Pour nous c’est plus réjouissant, a confié lors de sa vacation ce lundi Thomas Ruyant. J’ai perdu beaucoup de temps à cause de petits soucis, mais je vais pouvoir recoller. Tout le Vendée Globe a été comme ça, la course est loin d’être finie. » Ce final de Vendée Globe est indécis et le skipper de LinkedOut peut en témoigner.

Seguin repasse troisième, Burton à l'affût

Il a, en effet, été dépossédé de la troisième place du podium par Damien Seguin. Le skipper de Groupe Apicil, ancien médaillé aux Jeux Paralympiques, devance son rival de sept petits milles nautiques alors que la tête de la course longe les côtes brésiliennes. A seulement 114 milles du leader, Louis Burton (Bureau Vallée 2) n’a pas perdu espoir de rafler la mise. « Je regarde les positions des autres, à chercher à savoir comment m'en rapprocher. Je n'ai jamais connu ce plaisir, a confié le natif d’Ivry-sur-Seine. Je compte les milles qui me séparent de Thomas Ruyant et de Damien Seguin, j'ausculte leur trajectoire... C'est exceptionnel. » Louis Burton va tout de même devoir regarder également derrière lui car Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) a repris la sixième place à Benjamin Dutreux (Omia-Water Family).



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Lundi 11 janvier 2021

1- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 4 756,61 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 12,41 milles du leader

3- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 71,99

4- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 79,03

5- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 114,78

6- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 201,92

7- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 227,06

8- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 261,62

9- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 281,54

10- Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 425,26

...



Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :



- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes

- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes

- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heures



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de course

Fabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course

Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de course



* bateau équipé de foils