Vendée Globe : Bestaven toujours solide leader, Ruyant continue de perdre du terrain

Pedote reprend place dans le Top 10

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Vendredi 1er janvier 2021



Abandons :

Pas de changements dans le Top 4 de cette neuvième édition du Vendée Globe. En effet, le Français Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) continue de mener la flotte de la prestigieuse course de voiles.S'il est toujours troisième, le Tricolore Thomas Ruyant, sur LinkedOut, continue toutefois de perdre du terrain, lui qui accuse désormais un retard de 472,83 milles sur le leader de l'épreuve.Derrière, Damien Seguin (Groupe Apicil) est toujours quatrième. En revanche, le reste du Top 10 a connu de nouveaux bouleversements. En effet, Benjamin Dutreux (Omia - Water Family) est remonté à la cinquième place, devant Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco), qui glisse donc d'une position. Toutefois, les deux hommes ne sont séparés que d'un petit milles., tandis que Giancarlo Pedote (Prysmian Group) retrouve sa place dans ce Top 10, au détriment de Louis Burton (Bureau Vallée 2) qui en est donc éjecté.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 139,66 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 472,83Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 527,26Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 627,15Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 628,11Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 648,95Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 654,09Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 678,87Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 703,33Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils