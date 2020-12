Vendée Globe : Bestaven toujours en tête, Ruyant revient fort

Royant revient fort, Seguin au contact



[Classement 🏆]

Découvrez les positions des skippers du 29 décembre à 05h.

Suivez la flotte ici ▶️ https://t.co/uKgQVrf3Yk #VG2020 pic.twitter.com/EZqtPaxQ4s

— Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 29, 2020

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Mardi 29 décembre 2020

Abandons :

Statu quo à l'avant. Alors que se profile le Pont Nemo, puis le Cap Horn de nouveau, les positions semblent figées en tête de cette 9eme édition du Vendée Globe, qui a entamé mardi son 51eme jour de course.(135 milles au pointage de 5h00, sans compter les 10 heures et 15 minutes que récupérera le Rochelais à l'arrivée pour avoir participé au sauvetage d'Escoffier) sur son poursuivant Charlie Dalin (Apivia). Toutefois, ce tour du monde en solitaire et sans escale ni assistance n'a rien d'un long fleuve tranquille pour les deux skippers. Ainsi, lundi soir, la dépression à venir aUn même phénomène qui avait coûté très cher à l'un des anciens leaders Thomas Ruyant (LinkedOut). Lui aussi contraint d'emprunter un chemin différent de celui qu'il avait imaginé, le Dunkerquois avait chuté en dixième position. Il a bien réagi cependant depuis ce fâcheux contretemps, et ne cesse de remonter au classement. Mardi, au premier pointage, le skipper LinkedOut occupait la troisième place, à un peu plus de 200 milles de Dalin. Derrière lui, Damien Seguin ne lâche rien lui non plus. Le premier marin handisport de l'histoire de l'épreuve navigue dans le sillage de Ruyant. Vingt-cinq milles uniquement séparent désormais les deux concurrents.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 135,6 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 202,02Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 227,63Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 277,67Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 278,17Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 284,72Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 311,23Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 312,21Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 337,56Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils