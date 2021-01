Vendée Globe : Bestaven toujours devant

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Mardi 5 janvier 2021

Abandons :

Rien n'arrête Yannick Bestaven (Maître CoQ IV). Toujours en tête du Vendée Globe alors que la course abordera mercredi son 60eme jour,Comme la veille, le leader de ce tour du monde en solitaire et sans escale ni assistance n'a cessé d'augmenter son avance durant la journée, avant que les écarts ne se stabilisent ces dernières heures. Ainsi, Bestaven, qui bénéficiera de surcroît à l'arrivée de dix heures et quinze minutes supplémentaires pour avoir participé à l'opération de repêchage de Kevin Escoffier le 1er décembre dernier, comptait encore près de 200 milles d'avance (193,58) d'avance sur son poursuivant alors que les deux hommes ont entamé les premiers la remontée de l'Atlantique Sud, étape suivante après avoir dépassé le mythique Cap Horn.Le pire, c'est que, à l'entendre lors de sa vacation du jour. « J’ai oublié de mettre le réveil. Je me suis couché, il faisait jour, j’ai du dormir beaucoup, ce qu’on ne fait jamais. La chance était avec moi, le vent n’avait pas bougé d’un iota, le bateau est resté calé à la même vitesse. Quand j’ai regardé le pojntage, j’avais pris encore 40 milles à Charlie, en dormant! C’est le jour où j’aurais dû joué au loto », s'amusait l'homme de tête, toutefois moins gai au moment d'évoquer, et dont il ne devrait donc pas être le seul à faire les frais. Plus loin, à désormais 329 milles de Bestaven,Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 193,58 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 329,05Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 357,67Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 549,87Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 549,98Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 671,32Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 719,42Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 726,15Isabelle Joschke (ALL/MACSF) à 775,34Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils