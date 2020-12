Vendée Globe : Bestaven toujours devant mais des écarts plus infimes que jamais

[Classement 🏆]

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Mardi 22 décembre 2020

Abandons :

Les dix premiers bateaux de la flotte qui se tiennent en 650 milles et moins de 100 milles qui séparent le leader de son dauphin après 44 jours.Ce mardi, au pointage de 5h00 et alors que les skippers de tête s'approchent des longitudes de la Nouvelle-Zélande, Yannick Bestaven (Maître CoQ IV), nouveau leader de ce tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance après avoir dépassé Thomas Ruyant (LinkedOut) très au large de l'Australie, à mi-parcours le 16 décembre dernier,Ce dernier, quant à lui, reste talonné de près par Ruyant, qui pointait à 175 milles lors de ce premier pointage de la journée. Certes, Bestaven, pour s'être volontairement dérouté dans le cadre de l'opération de repêchage de Kevin Escoffier, s'est vu accorder un bonus de 10h15 qui en fait toujours l'immense favori à ce jour pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur, d'autant que sa marge d'erreur est large. Néanmoins, en ce qui concerne le positionnement pur des bateaux sur la carte, le suspense bat son plein, c'est serré comme jamais. Et ce n'est pas pour nous déplaire.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 93,87 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 175,29Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 313,07Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 360,55Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 377,44Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 467,57Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 521,93Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 543,66Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 653,6Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils