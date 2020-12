Moral en berne pour Ruyant et Dutreux



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Samedi 26 décembre 2020

Abandons :

Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) maintient le cap. Repassé devant Charlie Dalin (Apivia) dans la nuit de vendredi à samedi en profitant de cette dépression qui avait provoqué beaucoup de dégâts au sein du Top 10 et obligé l'ancien leader à opter pour une autre trajectoire que celle qu'il avait envisagée initialement, le Rochelais s'accroche à sa première place.alors que les deux hommes continuent d'avancer à une faible cadence.Longtemps au contact des meilleurs, Thomas Ruyant (LinkedOut), quant à lui, tente de rattraper le temps perdu. Rétrogradé en bas de Top 10 vendredi en raison de ce même anticyclone qui avait joué un vilain tour à Dalin, le Dunkerquois doit pratiquement tout reprendre à zéro. Samedi, il a néanmoins grimpé de plusieurs rangs par rapport à la position qu'il occupait en début de journée (10eme).Dans La Voix du Nord, Ruyant n'a d'ailleurs pas caché ces dernières heures qu'il avait le moral au plus bas. « Ça me fait un petit peu mal au cœur parce que ça arrive après une succession de petits problèmes à bord dont le remplissage du bateau qui m’a coûté cher en lucidité, en énergie, en temps (...) Je reste concentré sur ce que je fais mais c’est sûr qu’une journée comme ça, à l’instant où je vous parle, je préférerais être avec mes proches. »« Il a dû ralentir et modifier sa trajectoire afin de stabiliser la situation. Il est actuellement en contact avec l'équipe technique pour trouver des solutions et reprendre sa route au plus vite », a indiqué l'organisation alors que le Nordiste, qui participe là à son premier Vendée Globe, occupait encore la dixième place, talonné toutefois de très près par Louis Burton (Bureau Vallée 2).Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 31,16 milles du leaderJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 298,21Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 299,33Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 323,07Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 347,69Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 355,14Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 358,14Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 367,39Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 405,63Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils