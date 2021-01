Vendée Globe : Bestaven s'envole !

Dalin a repris la deuxième place à Seguin

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 09h00 (heure française) - Jeudi 7 janvier 2021

Abandons :

Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) a maintenant débuté sa remontée de l'Atlantique sud depuis cinq jours. Mais pas une seule fois, le leader de la course n'a montré des signes de faiblesse, pas plus qu'il n'a pu laisser penser ces derniers jours à ses concurrents qu'ils avaient une chance d'aller le priver de la victoire. Confirmation encore ce jeudi matin, 61eme jour de course, puisqueA 5h00, il comptait 370 milles d'avance. Quatre heures plus tard, le retard du deuxième était passé à plus de 400 milles (411,41).C'est dire comme Bestaven, qui récupérera de surcroît 10 heures et 15 minutes sur la ligne d'arrivée pour avoir participé à l'opération de repêchage de Kevin Escoffier le 1er décembre dernier, continue de dominer ce tour du monde tandis que ses poursuivants, de leur côté, tentent tant bien que mal de garder quelques illusions.Sorti du podium depuis qu'il a décidé de prendre l'option nord, Thomas Ruyant (LinkedOut) reste au contact de Charlie Dalin (Apivia) et Damien Seguin (Apicil). Mercredi soir, néanmoins, c'est Seguin qui devançait Dalin.le premier marin handisport de l'histoire de l'épreuve.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 411,41 milles du leaderDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 412,21Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 413,74Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 511,57Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 566,8Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 586,01Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 645,59Boris Herrmann (Sea Explorer - Yacht Club de Monaco) à 701,6Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 706,77Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils