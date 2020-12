Vendée Globe : Bestaven se rapproche du Point Nemo

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Dimanche 27 décembre 2020

Abandons :

Pas de changement en tête du Vendée Globe. Yannick Bestaven est toujours leader, avec une avance sur Charlie Dalin (Apivia) qui est passée de 27 à 100 milles en 24 heures. Le skipper de Maître Coq IV a pris la direction du Nord et se rapproche du Point Nemo, le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée. Thomas Ruyant (LinkedOut) est toujours troisième, à 313 milles du premier, alors que les sept suivants se tiennent en 85 milles et que leurs positions changent à chaque pointage.: "J’ai eu un bon coup de chaud, hier. Je commence à saturer un peu de l’hydraulique dans le bateau. J’essaie de reprendre un peu de vitesse car les conditions sont plutôt clémentes, mais je suis très fatigué. On est proche de la terre, de la Nouvelle-Zélande, il fallait trouver la solution à ce moment-là avant de s’éloigner dans le Pacifique. Pour l’instant, tout à l’air de tenir. Le problème de ces quilles hydrauliques, c’est qu’elles engendrent et supportent beaucoup d’efforts. Les durites ou le système de pompes peuvent casser, ces pièces fatiguent et on ne peut pas les contrôler. Je n’ai plus de matériel de réparation pour ça. On a une semaine un peu cool devant nous, donc il faut se reposer. C’est un Vendée Globe assez étonnant. Il faut se battre ! J’espère que je vais réussir à me battre jusqu’au bout." La lanterne rouge reste Sébastien Destremau (Merci), pas encore arrivé au niveau de l'Australie, qui compte 5000 milles de retard sur le leader.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 100,95 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 313,73Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 365,49Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 376,33Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 378,14Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 387,71Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 421,49Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 424,52Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 449,15Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils