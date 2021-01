« Il faudra que je revienne pour voir le cap Horn »



[Classement 🏆]

Découvrez les positions des skippers du 02 janvier à 05h

Suivez toute la flotte ici ▶️ https://t.co/VCRuHElplC#VG2020 pic.twitter.com/j5mSaXgw3C

— Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 2, 2021

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Samedi 2 janvier 2021



Abandons :

Le cap Horn est en vue pour Yannick Bestaven.En tête, Bestaven a vu son avance sur Charlie Dalin (Apivia) augmenter depuis le pointage de 18h du 1er janvier. A désormais 166 milles du leader, ce dernier devrait également passer le cap Horn dans la journée. Derrière, les écarts se creusent encore un peu plus entre le duo de tête et le reste de la meute. A noter, que dans le top 10, Jean Le Cam (Yes We Cam !) a repris la 7eme place à Isabelle Joschke (MACSF) et que Louis Burton (Bureau Vallée 2) a à nouveau éclipsé l'Italien Giancarlo Pedote (Prysmian Group) des dix premières places. Ces deux batailles devraient continuer à animer la fin de course.Le but est de traverser le front au plus court, c’est-à-dire à 90°, après on reprendra la course. C’est bien que la Direction de Course ait descendu la ZEA à ce niveau-là. On est tout de même dans un entonnoir ! Avec les fonds qui remontent et les courants aux abords du cap Horn, ça doit être une vraie marmite là-haut.Heureusement, Cali (Arnaud Boissières) m’a préparé des photos, mais il faudra que je revienne pour le voir… Et en ce moment, il pleut : c’est la Bretagne en pire ! L’eau de mer est à 6°C : avant d’aller manœuvrer, tu mets la « camisole », gants néoprène, cagoule néoprène, ciré… Il ne fait pas très beau : vivement les jours prochains dans des latitudes plus clémentes. En tous cas le cap Horn, ce sera vers 15h-16h (heure française) », a confié ce samedi Bestaven, sur le site officiel du Vendée Globe.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 166 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 475Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 522Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 638Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 674Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 682Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 685Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 711Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 729Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils