VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 22h00 (heure française) - Lundi 4 janvier 2021

Abandons :

Le Cap Horn lui a donné des ailes ! Déjà un ton au-dessus de ses poursuivants avant de dépasser, samedi en début d'après-midi, ce point considéré comme le plus austral de l'Amérique du Sud par les marins et troisième et dernier cap de la course,Non content d'augmenter son avance tout au long de ce lundi, l'homme de tête s'est encore offert un matelas plus confortable au moment pour les organisateurs de proposer l'ultime pointage de la journée. A 22h00,, deuxième skipper de ce tour du monde à franchir le mythique Cap Horn, dans la nuit de samedi à dimanche. Le Havrais accusait alors un retard d'à peine plus de 100 milles (103,5, soit environ 192 km). Quarante-huit heures plus tard, l'avance de Bestaven sur Dalin a doublé, et même un peu plus. Sauf incident, la victoire lui tend déjà les bras.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 218,45 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 333,4Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 436,04Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 623,37Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 639,74Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 728,01Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 739,39Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 740,25Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 768,67Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils