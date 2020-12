Vendée Globe : Bestaven fonce droit vers le Cap Horn

Seguin remonte sur le podium

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Jeudi 31 décembre 2020

Abandons :

Le Cap Horn se rapproche pour les deux premiers du Vendée Globe ! Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) et Charlie Dalin (Apivia) devraient l'atteindre dans la journée de samedi. Le leader, qui compte un peu plus de 100 milles d'avance sur son dauphin, se situe actuellement plus au Sud que son rival. "53 jours de mer, ça tire un peu sur les organismes, physiquement et mentalement, a commenté Bestaven lors d'une vacation. C’est sûr que j’ai hâte de sortir de là pour être un peu plus serein et équilibré. Mais il faut souligner que la météo était assez particulière dans les mers du Sud et on a mis du temps à les traverser…Je n’ai jamais passé autant de temps en mer : ça commence à faire beaucoup de jours, même si je ne vois pas les journées passer. Je me suis habitué à l’environnement et je commence à bien connaître mon bateau. Dès que cela est possible, je fais un tour du monocoque pour faire un check parce que tout commence à vieillir, à s’user, ce qui est normal. Il vaut mieux prévenir les pépins que les guérir. Mais le bateau est encore à 100%".Derrière, Damien Seguin (Groupe Apicil), qui suit la route de Bestaven, a repris la troisième place à Thomas Ruyant (LinkedOut) qui lui, suit plutôt la route Nord de Dalin. Les poursuivants Benjamin Dutreux (Omia-Water Family), Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) et Jean Le Cam (Yes We Cam !) se tiennent quant à eux en 14 milles ! La lanterne rouge, Sébastien Destremau (Merci) pointe à elle à 5684 milles du premier.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 108,9 milles du leaderDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 270,45Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 329,61Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 372,82Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 386,76Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 386,93Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 445,81Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 484,1Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 544,23Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils