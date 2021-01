Vendée Globe : Bestaven bat un record, avarie pour Hare

Pip Hare "dévastée"

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18

h00 (heure française) - Jeudi 7 janvier 2021

Abandons :

Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) est toujours le solide leader du Vendée Globe après 60 jours de course, avec 429 milles d'avance sur Charlie Dalin, ce qui est un record. En effet, jamais un leader du Vendée Globe n'avait eu autant d'avance sur son dauphin dans l'histoire de la course ! Le skipper de Maitre Coq peut commencer à penser à la victoire (même si un problème technique est vite arrivé...), d'autant qu'il sera crédité de 10h15 à l'arrivée aux Sables d'Olonne pour avoir participé aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier le 30 novembre. Cependant, la météo à venir ne lui sera pas favorable : "C’est top d’avoir pu passer l’anticyclone, j’ai pu engranger des milles et faire de la vitesse ensuite, c’est plutôt agréable. Je suis satisfait de ça, mais quand je regarde ce qui va se passer devant…." Derrière, Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut) sont au coude-à-coude, et ont pris, comme Bestaven, la direction du Nord, vers les côtes argentines et brésiliennes.A la 15eme place, on retrouve la Britannique Pip Hare (Medallia), qui a subi un gros coup dur ce jeudi, avec une avarie de safran bâbord, plus précisément une fissure importante sur la mèche supérieure. "Je suis complètement dévastée parce que cette avarie peut avoir comme conséquence, mais", a confié la skipper de 46 ans, qui participe à son premier Vendée Globe et qui devrait franchir le cap Horn dans les prochains jours.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 429,1 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 435,41Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 480,98Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 559,84Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 616,62Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 630,56Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 686,49Boris Herrmann (Sea Explorer - Yacht Club de Monaco) à 742,57Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 752,29Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils