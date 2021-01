Vendée Globe : Bestaven au ralenti

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Lundi 11 janvier 2021

Abandons :

C'est un moment difficile qu'est en train de vivre le leader du Vendée Globe, Yannick Bestaven. Le skipper de Maitre Coq IV est pris dans des vents faibles au large du Brésil et a perdu pas moins de 160 milles en 18 heures sur son dauphin, Charlie Dalin (Apivia), qui n'est plus qu'à 66 milles. Mais Dalin va devoir en profiter car, à son tour, bientôt, il va se retrouver dans un vent faible. Derrière eux, Thomas Ruyant (LinkedOut) a repris la troisième place à Damien Seguin (Groupe Apicil) dans le chassé-croisé que les deux skippers se livrent depuis quelques jours,"Je suis scotché aux classements, complètement accro, même. J'attends le classement d'après comme un gosse attend le père Noël, a-t-il expliqué lors d'une vacation. Je regarde les positions des autres, à chercher à savoir comment m'en rapprocher. Je n'ai jamais connu ce plaisir, surtout pas il y a quatre ans, peut-être un peu en début de course cette année. Je compte les milles qui me séparent de Thomas et de Damien, j'ausculte leur trajectoire... C'est exceptionnel." Derrière, seulement 50 milles séparent Benjamin Dutreux (Omia-Water Family), sixième, de Jean Le Cam (Yes We Cam !), neuvième.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 66,28 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 170,11Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 173,05Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 211,88Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 326,02Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 337,22Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 355,15Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 376,67Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 478,25Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de course* bateau équipé de foils