Vendée Globe : Bestaven à nouveau doublé par Dalin

Nouveau changement en tête du Vendée Globe ! Alors que, lors du pointage de 5h00, Yannick Bestaven pointait toujours à la première place de la flotte, la donne a changée treize heures plus tard. C’est, en effet, Charlie Dalin (Apivia) qui est passé devant le skipper de Maître CoQ IV et compte désormais un peu moins de 17 milles nautiques d’avance. Louis Burton (Bureau Vallée 2) conserve la troisième place et a même réduit l’écart, ne comptant plus que 21 milles de retard sur le leader. « Je suis dessus, aux réglages, à l’attaque », a déclaré ce dernier lors d’une communication radio. Thomas Ruyant (LinkedOut), pour sa part, a perdu un peu de terrain et pointe à 35 milles de la tête de course, contre 26 dans la matinée.

Seguin un peu plus en retrait

Derrière le quatuor de tête, Damien Seguin perd du terrain. Le skipper de Groupe Apicil compte désormais 55 milles nautiques de retard sur Charlie Dalin et voit Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) rester au contact, avec un peu plus de 30 milles de retard. « C’est un peu les mêmes conditions de navigation que quand on s’entraîne à Port-La-Forêt, a confié le skipper allemand dans des propos recueillis par le site officiel du Vendée Globe. La mer est plate, le vent est léger, j’ai l’impression d’être en Bretagne. » Si Benjamin Dutreux (Omia-Water Family) reste à la septième place, c’est désormais Jean Le Cam (Yes We Cam !) qui pointe à la huitième position, ayant repris l’avantage sur Giancarlo Pedote (Prysmian Group).



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Mercredi 13 janvier 2021

1- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 4 348,35 milles de l'arrivée

2- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 16,77 milles du leader

3- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 20,99

4- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 35,59

5- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 55,7

6- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 87,99

7- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 121,61

8- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 149,69

9- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 154,52

10- Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 355,83

...



Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :



- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes

- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes

- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heures



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de course

Fabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course

Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de course



* bateau équipé de foils