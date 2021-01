Vendée Globe : Avarie pour Beyou, qui va devoir grimper dans son mât

Beyou : « Ca commence à être un peu fatiguant »

Décidément, la malchance colle à la peau de Jérémie Beyou (44 ans) dans ce Vendée Globe. Troisième de la dernière édition - la première qu'il terminait après avoir abandonné lors de ses deux premières participations - le skipper Charal déjà contraint de rebrousser chemin en début de course après avoir heurté un ofni se retrouve de nouveau dans l'embarras. Alors qu'il connaît déjà toutes les peines du monde, à l'entendre, à progresser au coeur du Pacifique,Une avarie dont il a immédiatement prévenu son équipe, dans la mesure où il va devoir grimper en haut de son mât pour réparer. Une manœuvre toujours très délicate, surtout lorsque les conditions ne s'y prêtent pas.« Pour l’instant tout tient, donc c’est le principal », appréciait mercredi le troisième du dernier Vendée Globe, croisant les doigts pour ne pas connaître de nouveau coup d'arrêt. En vain, puisque le voilà de nouveau face à un problème plus important encore que la mer en elle-même. Et pourtant... « On sort de trois jours un peu pénibles, avec du vent qui ne descend pas sous trente nœuds, entre trente et cinquante nœuds (…) Et surtout avec une mer qui est vraiment assez terrible. Il y a de la houle, mais surtout il y a la mer qui est dans tous les sens et qui ballade un peu le bateau de droite à gauche. C’et compliqué d’avancer vite, parce que l’on vient planter sur la vague de devant et c’est compliqué de manœuvrer aussi. C’est rock’n roll et ça commence à être un peu fatiguant », avait pesté la veille le Finistérien, sans savoir alors ce qui l'attendait quelques heures plus tard. Vous avez dit malchanceux...