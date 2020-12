Vendée Globe : Avarie informatique pour Amedeo, Dalin toujours leader

Amedeo sans info météo

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Jeudi 10 décembre 2020

Abandons :

La tête de la flotte du Vendée Globe poursuit son chemin vers le Cap Leeuwin, au sud-ouest de l'Australie, et le premier des skippers est toujours Charlie Dalin, sur Apivia. Le Havrais de 36 ans est passé sous la barre des 15 000 milles de l'arrivée, et au pointage de 18h00, il comptait 200 milles d'avance sur son dauphin, Thomas Ruyant (LinkedOut) et 263 sur le troisième, Yannick Bestaven (Maître CoQ IV). Aucun changement n'est à signaler dans le classement, dont la lanterne rouge reste Jérémie Beyou.A la 21eme place du classement, on retrouve toujours Fabrice Amedeo (Newrest - Art&Fenêtres), mais le Mayennais connait des problèmes avec son ordinateur, comme il l'a confié lors d'une vacation : «J’ai passé des journées entières dans les alizés et l’anticyclone de Sainte-Hélène à essayer de réparer cet ordinateur 1 car je savais que je poursuivais ma route avec une épée de Damoclès. » Privé d'information météo, Amedeo navigue désormais seulement avec son GPS, et a pris la direction du nord-est afin de réparer dans une mer plus calme.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 198,75 milles du leaderYannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 263,42Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 303,16Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 314,87Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 335,71Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 358,5Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 372,26Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 448,48Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 497,55Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée, après 26 jours de course* bateau équipé de foils